Politievakbond ACP vindt nieuwe maatregelen kabinet ‘logisch’

De nieuwe maatregelen die het kabinet maandag aankondigde in de strijd tegen het coronavirus, kunnen op goedkeuring rekenen van politievakbond ACP. “Het is logisch, gezien wat er allemaal is gebeurd. Een groot deel van de mensen houdt zich aan de afspraken, maar lang niet iedereen. Het kabinet ziet daar grote risico’s. We schakelen nu over van preventie naar handhaving”, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP.

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Mensen die zich niet aan de nieuwe afspraken houden, krijgen boetes. Een grote rol is daarom weggelegd voor de politie en de boa’s. Van de Kamp ziet dat niet als probleem. “Ik denk dat wij dat kunnen behappen. Evenementen zijn afgezegd, dus op die plekken zijn we juist niet nodig. In beginsel kunnen wij dit oppakken.”

Er komt een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Dit vraagt veel afstemming tussen burgemeesters, politie en boa’s.”