Subsidie voor aardgasvrij maken 55.000 huurhuizen

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Dat is genoeg voor 55.000 huizen, verwacht minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

De subsidie, die al was aangekondigd op Prinsjesdag, ligt vanaf 1 mei klaar en is bedoeld voor verhuurders die hun woningen willen aansluiten op een warmtenet. Ze kunnen er bijvoorbeeld het verleggen van leidingen of het weghalen van de oude cv-ketel van betalen. Per woning is 5000 euro beschikbaar.

De regeling kan vooral van pas komen in wijken waar het aardgasnet aan vervanging toe is en al een warmtenet voorhanden is, denkt Knops. Hij spreekt van “een steun in de rug van corporaties en andere verhuurders”.

Ook verhuurders van woningen die al zijn aangesloten op een warmtenet kunnen een beroep op de regeling doen. Zij kunnen daarmee ook af van het laatste gebruik van gas in hun huizen (bijvoorbeeld voor een fornuis of geiser).