Inzameling medische spullen door Rode Kruis ‘loopt storm’

Het Rode Kruis zamelt steeds meer beschermingsmiddelen en medische spullen in, die helpen bij de bestrijding van het coronavirus. De organisatie zegt dat het “storm loopt”. Grote en kleine ondernemingen, maar ook particulieren melden zich met hulpmiddelen die dringend nodig zijn om het virus te beteugelen. Intussen zijn bijna 4 miljoen handschoenen, 175.000 maskers en 40.000 beschermingsbrillen aangeboden.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zetten zich daarnaast op verschillende manieren in. Zo doen zij boodschappen voor mensen in quarantaine en worden huisartsenposten ondersteund. De posten worden bijvoorbeeld zo ingericht dat coronapatiƫnten er kunnen worden opgevangen. Verder deelt het Rode Kruis in Amsterdam twee keer per dag een maaltijd uit aan ongedocumenteerde migranten die worden opgevangen in verband met het coronavirus.

Mensen die vragen hebben kunnen sinds maandag bellen met een hulplijn van de hulporganisatie (070-4455888).