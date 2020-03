Supermarkten praten over eenduidig ‘deurbeleid’ en handhaving

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig ‘deurbeleid’ voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL.

Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. Het aantal klanten binnen moet zo worden beperkt, dat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden. Ook wordt gesproken over handhaving. Mogelijk wordt daarbij hulp gevraagd van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).