Thuis internetten we meer, maar we bellen vooral veel meer

Nu zo veel Nederlandse scholieren en werknemers tegelijk en langdurig thuiszitten, gebruiken we veel meer data, maar we zijn elkaar vooral meer gaan bellen. Dat laten de grote providers weten.

Harde cijfers willen de aanbieders niet geven, dat is bedrijfsgevoelige informatie, wel percentages. KPN zag de afgelopen week “een toename van ongeveer 25 procent aan regulier internetverkeer ten opzichte van andere drukke dagen”. Het streamingverkeer, dus interactieve tv en Netflix, lag ook hoger dan op normale dagen. De grootste toename was bij het “voice-verkeer op het mobiele netwerk”, dus mobiele telefoongesprekken. Dat was 78 procent hoger dan normaal.

KPN zegt dat het nog genoeg reservecapaciteit heeft. Voor sommige bedrijven is het wel omschakelen: “Soms zijn bedrijven toegerust op een deel van het personeel dat thuiswerkt, en moeten ze opschalen om 100 procent van de werknemers vanuit huis te laten inloggen.”

VodafoneZiggo ziet “een lichte verhoging in het netwerkgebruik, zowel overdag als ’s avonds”. Het bedrijf vergelijkt het met een reguliere zaterdag of zondag, wanneer veel mensen tegelijk thuis zitten en dan tv-kijken, appen, bellen en mailen. “We zien geen enorme pieken, zoals bij een voetbalfinale of Formule 1. Er zit nog voldoende rek in onze capaciteit.” De provider kan geen onderscheid maken tussen zakelijk en particulier gebruik, omdat die klanten momenteel naast elkaar op dezelfde netwerken zitten.

T-Mobile ziet “60 tot 70 procent meer belverkeer dan in een reguliere week”.