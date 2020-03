Nederlands dodental door coronavirus stijgt met 80 naar 356

Het coronavirus heeft inmiddels 356 levens geëist in Nederland. Dat zijn 80 overledenen meer dan een dag eerder bekend was. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers woensdagmiddag bekend.

Meldingen over sterfgevallen komen soms pas na enkele dagen binnen, aldus het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnamen is met 341 gestegen. Sinds het begin van de uitbraak zijn volgens de gegevens van het instituut in totaal 1836 mensen met het virus opgenomen in het ziekenhuis.

Het RIVM herhaalt dat de toename van het aantal opnamen “lijkt af te vlakken”. Dat is een “eerste signaal” waaraan nog geen harde conclusies verbonden kunnen worden, aldus de deskundigen. Directeur infectieziektebestrijding Jaap van Dissel zei dat woensdag ook al tegen de Tweede Kamer.

Inmiddels is bij 6412 mensen in Nederland vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. De afgelopen 24 uur kwamen er 852 meldingen van positieve tests bij.

Op de intensivecareafdelingen liggen zeker 583 patiënten, blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Die cijfers kunnen achterlopen bij de werkelijkheid.