Pluimveehouders moeten kippen nog vier weken binnenhouden

Pluimveehouders moeten hun kippen voorlopig nog even binnenhouden. Nadat de vogelgriep was aangetroffen bij een Duits kalkoenenbedrijf dicht bij de grens met Groningen, is besloten de landelijke ophokplicht in stand te houden. Dat gebeurt uit voorzorg, meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Begin februari werd de ophokplicht voor commerciƫle kippenboeren ingevoerd. Op 6 maart hebben experts gekeken hoe Nederland ervoor stond. De kans op besmetting was een stuk kleiner geworden, zagen ze. Maar in de weken erna werd eerst een besmetting in Oost-Duitsland en daarna de besmetting in Dornum aangetroffen, tientallen kilometers van de Duits-Nederlandse grens.

Deze besmettingen hadden onderzoekers niet kunnen meenemen in hun onderzoek, waarop de minister heeft besloten de ophokplicht uit voorzorg in stand te houden.

De vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee en watervogels. Eind 2017 kondigde Schouten ook al een ophokplicht af vanwege een vogelgriepuitbraak. De pluimveesector houdt in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in totaal zo’n 100 miljoen kippen.

Over vier weken wordt de situatie opnieuw bekeken.