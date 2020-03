Thuisisolatie minister Van Nieuwenhuizen voorbij

De thuisisolatie van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voorbij. Ze moest twee weken vanuit huis werken omdat ze tijdens het staatsbezoek aan Indonesiƫ een collega had ontmoet die besmet is met het coronavirus.

Van Nieuwenhuizen had de afgelopen twee weken geen klachten en heeft vanuit haar huis in Rotterdam haar werk voortgezet. Ze werkt nu op dezelfde wijze als haar collega-ministers dat doen, aldus een woordvoerder woensdag. “Zo was ze vanochtend bij een onderraad op Algemene Zaken, maar werkt ze net als iedereen zoveel als mogelijk vanuit huis.”

Nog twee bewindslieden heeft dit lot getroffen. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) moest na een ontmoeting met een Franse collega die besmet was thuis gaan werken. Zij is vorige week weer aan de slag gegaan op het ministerie.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid is nu de laatste bewindspersoon die uit voorzorg nog thuis moet werken. Zij heeft ook geen klachten.