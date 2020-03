Extra politiepatrouilles in Hasselt vanwege corona-uitbraak

Van de tien zwaarst getroffen gemeenten door het coronavirus ligt er maar een niet in het zuiden van Nederland: het Overijsselse Zwartewaterland. De politie patrouilleert er extra door de straten om maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus af te dwingen, meldt de Veiligheidsregio IJsselland vrijdag.

In de gemeente langs de rivier het Zwarte Water zijn inmiddels 33 personen door het virus getroffen. Zwartewaterland is naast acht gemeenten uit Noord-Brabant en een uit Limburg naar verhouding het zwaarst getroffen door het virus, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Vooral het stadje Hasselt, met 7300 inwoners, is hard getroffen, meldt burgemeester Eddy Bilder. Hij maakt zich zorgen om de stijging van het aantal besmettingen, zegt zijn woordvoerder. Agenten op straat controleren in Hasselt meer dan in andere kernen in Overijssel. Volgens de burgemeester zetten de inwoners van zijn gemeente zich goed in om de gedragsregels na te leven.

Zwartewaterland is met 22.719 inwoners een kleine en hechte gemeente. Een mogelijke oorzaak van de snelle verspreiding van het virus is de besmetting van prominente inwoners, zegt de burgemeester. Onder hen zijn in ieder geval een predikant en een huisarts. Zeker twee en mogelijk vijf inwoners bezweken inmiddels aan de gevolgen van Covid-19, bevestigt een woordvoerder van de gemeente.