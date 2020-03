Kosten griepverzuim naderen record van 1,3 miljard euro

De griep heeft de Nederlandse samenleving tot en met deze week 1,12 miljard euro gekost aan ziekte-uitkeringen. Het record van 1,3 miljard euro tijdens de griepgolf van 2017/2018 is bijna bereikt en zal naar verwachting volgende week worden gebroken. Dat meldt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, op basis van de zogeheten Griepgolf Monitor.

“Begin deze week zagen we een daling in het aantal griep gerelateerde ziekmeldingen. Aan het einde van deze week zitten we weer bijna op het niveau van vorige week”, zegt Maudie Derks, CEO van de Acture Groep. “Nu het coronavirus steeds meer slachtoffers telt en we er met z’n allen in Nederland alles aan doen om de verspreiding tegen te gaan, lopen de kosten op. Uiteindelijk moeten deze zieken wel betaald worden en dat zorgt voor een enorme kostenpost voor de BV Nederland.”

De verzuimkosten in Noord-Brabant zijn met 232 miljoen euro al ver boven de kosten van het ‘recordjaar’ 2017/2018 uitgestegen. Toen bedroegen de Brabantse ziektekosten net iets minder dan 150 miljoen euro.

Acture houdt via de Griepgolf Monitor de ontwikkeling van de griep bij en maakte de kosten inzichtelijk. In verband met het coronavirus publiceert de uitvoerder de cijfers nu wekelijks.