Nog eens duizenden gestrande Nederlanders melden zich

Nog eens 4000 Nederlandse reizigers hebben zich sinds woensdag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor hulp om terug naar Nederland te komen. Daarmee komt de teller voorlopig op zo’n 19.000 aanmeldingen.

Woensdagavond werd een eerste vlucht naar de Canarische Eilanden uitgevoerd. “Vandaag is er weer een”, zei minister Stef Blok voorafgaand aan de ministerraad. “En er staan vluchten gepland, naar Panama, Suriname, Bali. We zijn nog met een boel landen in gesprek.”

Met Colombia is Blok nog in gesprek en hij “hoopt dat het bij Peru binnenkort ook gaat lukken. Het is vaak moeilijk, maar we zetten ons er met alle macht voor in om mensen veilig naar huis te krijgen.”

De problemen om de gestrande Nederlanders weg te krijgen zijn legio, legt Blok uit. “Sommige landen hebben zowel invliegverboden als binnenlandse reisverboden. We moeten landingsrechten regelen, en soms moeten we nog aparte toestemming vragen voor Nederlanders om naar het vliegveld te reizen.”

Blok sluit niet uit dat het voor sommige mensen niet zal lukken een terugvlucht te regelen. “Nederlanders zijn een reislustig volk, zitten over de hele wereld, vaak ook op lastige plekken. Ik kan niet uitsluiten dat mensen zich in landen bevinden waar het echt heel lastig is, en het lang gaat duren. Zorg dan dan je veilig onderdak hebt”, is Bloks advies.