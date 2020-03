Remkes nu helemaal niet bezig met wie hem gaat opvolgen

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Den Haag houdt waarnemend burgemeester Johan Remkes volstrekt niet bezig. Remkes zou eigenlijk tot uiterlijk 1 juli aanblijven. Die datum kan nog steeds gehaald worden, maar hij is nu “heel druk en dag en nacht bezig met de corona-crisis”, laat hij via zijn woordvoerster weten. “Er zijn nu echt belangrijkere dingen om je mee bezig te houden.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken riep gemeenten die een nieuwe burgemeester zoeken donderdag op die zoektocht voorlopig te staken. Door corona zijn bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken moeilijker te voeren.

Remkes is als burgemeester ook voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. “De verscherpte maatregelen en de noodverordening voor gemeenten die het kabinet aankondigde, nemen hem volledig in beslag.” Hij heeft er volgens zijn woordvoerster alle vertrouwen in dat commissaris van de Koning Jaap Smit de zoektocht naar een nieuwe burgemeester oppakt, zodra dat weer kan. Er hebben 23 mensen op de functie gesolliciteerd.

“Remkes weet uit de tijd dat hij zelf commissaris was, dat het belangrijk is om druk op te ketel te zetten, anders gaat de zoektocht veel te lang duren.” Hij heeft daarom destijds de uiterste datum van 1 juli genoemd.

Behalve Den Haag zitten Zoetermeer, Heerlen en nog enkele andere gemeenten zonder burgemeester.