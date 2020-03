Snelle stijging corona op Aruba, bevolking moet thuisblijven

Het aantal besmettingen op Aruba is in de afgelopen 24 uur met negen gestegen naar 28 gevallen. Vanwege de snelle stijging heeft de regering maatregelen genomen en mag de hele bevolking, in totaal 106.000 mensen, vanaf zondagochtend het huis niet meer verlaten.

Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes aangekondigd. Het gaat om een systeem van “shelter in place”, waarbij mensen zo veel mogelijk thuisblijven, maar nog wel boodschappen mogen doen voor voedsel en medicijnen en buiten mogen sporten.