Sommige Albert Heijns overdag even dicht om schappen te vullen

Albert Heijn gaat een klein aantal supermarkten soms overdag even sluiten om ze te kunnen bevoorraden. Dat heeft de supermarkt in een e-mail aan zijn klanten laten weten. Dat kan volgens het bedrijf nodig zijn om het aanvullen van de producten veilig te laten gebeuren, al is dat volgens een woordvoerder alleen noodzakelijk bij heel kleine winkels. Het zou gaan om ongeveer tien van de in totaal bijna duizend vestigingen.

De tijdelijke sluitingen zijn volgens de zegsvrouw een “uiterste maatregel”. Die komt bovenop andere maatregelen die wel in alle supermarkten gelden om de veiligheid van zowel het personeel als het winkelend publiek te kunnen garanderen. Zo wordt het aantal klanten in winkels beperkt en moet verplicht gebruik worden gemaakt van een winkelwagen of mandje.

Supermarkten hebben nog altijd problemen met de aanvoer van producten. Consumenten hamsterden de afgelopen weken massaal zaken als toiletpapier en houdbaar voedsel.