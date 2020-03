Eerste levering beademingsapparaten vanuit VS naar Nederland

Nederland heeft sinds zaterdag de beschikking over duizend extra beademingsapparaten. Die zijn aangeleverd vanuit de Verenigde Staten. Vrijdag ontving Nederland vanuit Duitsland al duizend patiëntbewakingssystemen.

De medische apparatuur wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de verschillende ziekenhuizen in Nederland verdeeld. Mede dankzij deze apparaten kan het aantal bedden voor coronapatiënten op de intensive care verder worden verhoogd.

“Het kabinet zet alles op alles om de ic-capaciteit met beademingsapparatuur zo veel mogelijk te vergroten. Daarom is deze levering van beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen ontzettend belangrijk. Maar we zijn er nog niet, want er is grote behoefte aan meer apparatuur. Ook de vervolgleveringen moeten zo spoedig mogelijk naar Nederland komen. Deze andere bestellingen zijn al geplaatst”, aldus minister Martin van Rijn.

