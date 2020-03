Regeringspartijen willen hulp voor lokale en regionale kranten

De coalitiepartijen willen dat het kabinet lokale en regionale kranten gaat steunen. De Nederlandse Nieuwsbladenpers (NNP) stuurde deze week een brandbrief aan de regering. Huis-aan-huiskranten zijn in grote financiële problemen gekomen omdat de advertentiemarkt is ingestort door de coronacrisis, aldus de brancheorganisatie.

Harry van der Molen (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Joost Sneller (D66) en Zohair El Yassini (VVD) willen dat het kabinet de portemonnee trekt voor de media, schrijven ze in Kamervragen aan verantwoordelijk minister Arie Slob. “Bent u bereid om met de uitgevers van huis-aan-huiskranten in overleg te treden over de mogelijkheden om de huidige kritieke financiële situatie te overbruggen?”

Ook NDC mediagroep, uitgever van onder meer Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad, verkeert in zwaar weer. De uitgeverij heeft freelancers laten weten dat er door het stilvallen van cultuur- en sportevenementen geen opdrachten zijn. Een groep ‘Vrienden van NDC Mediagroep’ heeft opgeroepen het concern te steunen . Daarbij hebben zich zeker 200 prominenten uit Noord-Nederland aangesloten.

De Kamerleden willen weten of gemeenten en provincies een bijdrage kunnen geven aan de in nood verkerende kranten. Ze willen dat de minister bekijkt of er net als voor de culturele sector ook een apart steunpakket kan komen voor de sector media en communicatie.

De ongeveer 400 huis-aan-huiskranten zijn gratis en zijn afhankelijk van advertenties. Zonder overheidssteun zullen ze minder vaak verschijnen, aldus de NNP. BDUmedia maakte onlangs bekend zwaar getroffen te zijn door de coronacrisis. Het geeft meer dan twintig lokale kranten en websites uit. De toekomst van de huis-aan-huiskranten “hangt aan een zijden draadje”, aldus het bedrijf.