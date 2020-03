Bijna duizend coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen nadert de duizend. Dat blijkt zondagavond uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Rond 22.00 uur werd daar gemeld dat er 982 patiënten met het nieuwe coronavirus op de ic liggen. Gegevens bij NICE kunnen achterlopen op de werkelijkheid, bijvoorbeeld door drukte in de ziekenhuizen, meldt de organisatie op haar site.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een somberder scenario naar voren moeten halen over het aantal coronapatiënten dat op de ic terechtkomt. “In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatiënten op de intensive care”, zei hoofdmodelleur Jacco Wallinga tegen de NOS.

Een week geleden hoopte het RIVM nog dat er begin april hoogstens duizend bedden nodig zouden zijn. Dat aantal is eind maart dus in al zicht. Volgens een woordvoerder van het RIVM klopt het dat het verwachte aantal patiënten hoger ligt omdat het instituut nu rekent met een ligtijd op de ic van ongeveer drie weken in plaats van 10 dagen. “Dit is een scenario dat in de technische briefing aan de Tweede Kamer ook is vermeld. We rekenen steeds met scenario’s en modellen die zijn doorberekend op basis van aannames.”

Zondag werd ook bekend dat inmiddels 771 mensen zijn overleden door het nieuwe coronavirus. In Nederland zijn inmiddels 10.886 geregistreerde besmettingen. Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland nu 3483 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal patiënten dat op de ic ligt stijgt met ongeveer 80 per dag. Volgens het RIVM groeit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder snel dan verwacht was zonder maatregelen. Of de maatregelen echt effect hebben moet de komende dagen blijken uit de cijfers.