Bedden in plaats van artiesten in Ahoy

Rotterdam Ahoy wordt een extra voorziening voor patiënten die wel zorg nodig hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat meldt de evenementenlocatie op de website. Er kunnen volgens Ahoy patiënten met corona terecht, maar ook andere patiënten. Op de plek waar aanvankelijk het door de coronacrisis afgelaste songfestival zou worden gehouden, wordt maandag gestart met het gereedmaken van 88 bedden. Als het nodig is er kan er worden uitgebreid naar 680 bedden.

“We bouwen vier hallen vol en als het nodig is ook de arena. We richten ook een hal in voor mensen zonder corona, zodat we dat gescheiden hebben”, zegt Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen RTV Rijnmond. “Ook mensen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis nog hulp nodig hebben, kunnen we hier opvangen. We richten dit in, omdat we zien dat het nodig is. Zo zijn we maximaal voorbereid.”