Curaçao in lockdown vanwege coronavirus

De zaterdag ingestelde avondklok op Curaçao is een dag later omgezet in een permanente lockdown van het eiland. Per direct mogen mensen alleen nog naar buiten in noodgevallen of om boodschappen te doen. Alle bedrijven moeten dicht blijven, op supermarkten, bouwmaterialenwinkels, toko’s, apotheken en pompstations na. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Wie toch de straat op gaat zonder goede reden, riskeert een hoge boete. De maatregelen gelden voor minimaal twee weken. Reden voor de strengere maatregelen is volgens de Antilliaanse krant het vermoeden dat er een eerste lokale besmetting is vastgesteld. Daarmee wordt in de ogen van de autoriteiten het gevaar op verspreiding van het longvirus groter.

Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao zijn er uitzonderingen op de lockdown, namelijk voor mensen met vitale beroepen. Het gaat om politie, artsen, verpleegkundigen, beveiligingsbedrijven en journalisten.