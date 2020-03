Ook Sint-Maarten voert avondklok in wegens coronavirus

Op Sint-Maarten geldt vanaf maandagavond een avondklok. Dat betekent dat niemand zonder uitdrukkelijke toestemming de straat op mag tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Eerder stelden Aruba en Curaçao al een dergelijke maatregel in.

Op Sint-Maarten zijn zes coronabesmettingen geregistreerd. Op Saint-Martin, het Franse deel van het eiland, zijn vijftien gevallen vastgesteld. Een persoon is overleden. Het slachtoffer is een 61-jarige man die in het ziekenhuis terechtkwam na een auto-ongeluk en toen besmet bleek te zijn. Volgens de artsen is die besmetting uiteindelijk de oorzaak geweest van zijn overlijden.

Saint-Martin heeft dit weekend strengere regels aangekondigd om het verkeer op het Franse deel van het eiland zoveel mogelijk te verminderen, maar heeft geen avondklok afgekondigd.