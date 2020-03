Op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel is in de nacht van zondag op maandag rond 03.20 uur een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. De politie meldt dat de twee vermoedelijke daders op een scooter zijn ontkomen, richting de Europalaan in de Noord-Brabantse plaats. Het is onbekend of de daders geld hebben buitgemaakt.

De politie heeft de omgeving van de geldautomaat afgezet in verband met onderzoek naar mogelijke explosieven.