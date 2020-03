Videodagboek brengt verhaal Anne Frank bij jongeren

Het verhaal van Anne Frank is vanaf maandag te zien in de vorm van een videodagboek op YouTube. In het videodagboek, dat vijftien afleveringen telt en in ruim zestig landen is te zien, speelt de 13-jarige Luna Cruz Perez de rol van het Joodse meisje Anne Frank. Zij legt haar leven, gedachten en gevoelens op camera vast in het Amsterdamse Achterhuis.

Het videodagboek, gemaakt door Every Media in samenwerking met de Anne Frank Stichting, is bedoeld voor jongeren en gebaseerd op het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. De serie begint op 29 maart 1944, als Anne Frank veertien jaar is en al ruim anderhalf jaar zit ondergedoken, samen met haar ouders Otto en Edith, zus Margot, Auguste en Hermann van Pels, hun zoon Peter en Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf en de gebeurtenissen in het Achterhuis. Ook kijkt ze terug op de tijd voor de onderduik, vertelt ze over de oorlog en deelt ze haar diepste gedachten en gevoelens, aldus de makers. Het videodagboek eindigt op 4 augustus 1944. Dit is de dag van de arrestatie van Anne en de zeven andere onderduikers en twee van hun niet-Joodse helpers.

“Anders dan films over Anne Frank, vaak gespeeld door oudere actrices en met perspectief van buitenaf, nodigt de jonge Luna met haar camera uit om op een directe manier verbinding te maken met het meisje Anne”, zegt Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting. “Ik hoop dat veel jongeren door het videodagboek geraakt worden en dat zij leren over Anne Franks levensverhaal en nadenken over antisemitisme en discriminatie vandaag de dag. Ook hoop ik dat het videodagboek jongeren stimuleert om Annes dagboek zelf te lezen, haar prachtig geschreven dagboekbrieven.”

De videoserie, waarvan er elke maandag en donderdag nieuwe afleveringen online komen, is Nederlands gesproken met ondertiteling in het Duits, Engels, Portugees en Spaans.