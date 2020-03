Uit museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het werk was in bruikleen van het Groninger Museum. Dit maakten de museumdirecties en de politie bekend op een persconferentie in het museum.

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift was om 03.15 uur. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

Het museum in Laren is momenteel gesloten in verband met het coronavirus.