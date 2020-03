Bezoek koningin Máxima aan vrijwilligers Rode Kruis

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan de medewerkers van het Rode Kruis in het Gelderse Loenen. Ze kreeg een rondleiding en sprak met de vrijwilligers van de hulporganisatie die zich sinds de uitbraak van het cononavirus inzetten voor ouderen en kwetsbare mensen.

De koningin sprak onder anderen ook met mensen die beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen inzamelen en met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten en met vrijwilligers die actief zijn als centralist in de zorgmeldkamer.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.