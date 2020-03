Marga Minco 100 jaar

Schrijfster Marga Minco wordt dinsdag honderd jaar. NPO 2 staat daarbij stil met de herhaling van de 2Doc-documentaire Marga Minco, de schaduw van de herinnering (23.10 uur).

Minco overleefde als enige van haar gezin de Tweede Wereldoorlog. In drie verhalen vertelt ze in de documentaire wat haar en haar familie is overkomen.

Ruim een jaar geleden mocht ze de P.C. Hooftprijs in ontvangst nemen. “De romans en verhalen van Marga Minco geven vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar”, aldus de jury over haar werk.

Marga Minco debuteerde in 1957 met Het bittere kruid. Daarmee is ze volgens de jury “de Nederlandse stem geworden in de Europese oorlogsliteratuur”.

Latere titels zijn De val (1983), De glazen brug (1986, Boekenweekgeschenk), Nagelaten dagen (1997) en Storing (2004). Minco’s verhalen zijn verzameld in Achter de muur (2009) en in 2015 verscheen Na de sterren, een keuze van de schrijfster zelf uit haar verhalen aangevuld met de roman Een leeg huis (1966).