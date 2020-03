Meerdere tips over diefstal schilderij Van Gogh

De politie heeft meerdere tips gekregen over de inbraak in museum Singer Laren waarbij in de nacht van zondag op maandag een schilderij van Vincent van Gogh uit 1884 is gestolen. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het Groninger Museum is eigenaar van het werk en had het uitgeleend voor een tentoonstelling.

Een woordvoerder van de politie zei dinsdag dat er nog steeds tips binnenkomen, al kan hij geen aantallen noemen. “We nodigen mensen ook nog steeds uit om informatie of beveiligingsbeelden met de politie te delen. We zijn volop bezig met het onderzoek, maar het is te vroeg om te zeggen hoe het onderzoek vordert.”

De politie doet onderzoek naar de diefstal met meerdere specialisten, zoals forensische onderzoekers, de tactische recherche en kunstroofexperts van de landelijke recherche.