‘Noodopvang blijft uitdaging voor kinderopvang’

De kinderopvang staat voor een grote uitdaging nu het kabinet heeft besloten de kinderdagverblijven in de coronacrisis nog zeker tot en met 28 april dicht te houden. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) verwacht nu dat de kinderopvang nog minstens drie weken langer als noodopvang zal fungeren voor kinderen van ouders uit de vitale beroepen en kinderen die thuis niet veilig zijn. “Die kinderen moeten er zo min mogelijk last van hebben. De motivatie is het zo goed en leuk mogelijk te doen”, aldus voorzitter Gjalt Jellesma.

“Het verlengen van de maatregelen komt niet als een verrassing. We zagen het wel aankomen. Ik houd er rekening mee dat het nog langer duurt, omdat de meivakantie er ook aankomt”, aldus Jellesma, die snapt dat het zwaar is voor veel ouders met jonge kinderen. “De reguliere opvang is er niet. Het is pittig als je thuiswerken moet combineren met de opvoeding en verzorging van jonge kinderen.”

De voorzitter van BOinK geeft aan dat de kinderopvang in Nederland een goede reputatie heeft. “Die is van topkwaliteit en dat moet ook zo blijven in de huidige omstandigheden. We moeten ervoor zorgen dat er geschikte locaties beschikbaar zijn, zodat ouders uit de vitale beroepen bijvoorbeeld niet ook nog eens ver moeten rijden om hun kind op te halen. De opvang zelf moet zo plezierig mogelijk zijn.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang kon kort na de persconferentie van premier Rutte nog niet inhoudelijk reageren. “De reguliere opvang blijft gesloten, maar we willen nog weten hoe het precies zit met de noodopvang”, zei een woordvoerder. Op dit moment is ongeveer 10 procent van de beschikbare kinderopvangplekken bezet voor de noodopvang.