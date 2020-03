Ruim honderd anonieme tips over coronakwesties in een week

Meld Misdaad Anoniem heeft in een week tijd 105 “coronagerelateerde meldingen” ontvangen en doorgezet naar de politie. Het meldpunt registreert dit soort meldingen sinds de verscherpte maatregelen op 23 maart van kracht werden.

“Mensen melden over anticoronaparty‚Äôs die georganiseerd worden in horecagelegenheden, of over de dorpskroeg die stamgasten via de achterdeur naar binnen laat of zelfs een dart- of pooltoernooi organiseert”, aldus een woordvoerder van het meldpunt. “Verder wordt er gemeld over ondernemers die tegen de regelgeving in openblijven: denk aan sportscholen en nagelstudio‚Äôs, tot aan prostituees die gewoon klanten blijven ontvangen.”

Melders zijn “echt verbolgen en boos” dat dit soort activiteiten plaatsvinden. “De betrokkenheid en meldingsbereidheid is daarom hoog”, zegt het meldpunt.

Er wordt ook gebeld over groepjes mensen die te dicht op elkaar zitten, bijvoorbeeld in een park. Daar is het meldpunt niet voor bedoeld. Dergelijke melders worden doorverwezen naar gemeente of wijkagent, die zijn belast met de lokale handhaving.