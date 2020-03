Segers pleit voor grootschalige hulp aan Zuid-Europa

De Europese Unie moet grootschalig hulp gaan bieden aan landen als Italië en Spanje die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. “Er moet nu een nieuw Marshallplan komen voor Zuid-Europa wat nu zo geteisterd is”, aldus Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie.

Een groot deel van de EU-lidstaten wil het Europese noodfonds met 410 miljard euro zonder de gebruikelijke strenge criteria inzetten om de coronacrisis te bestrijden. Nederland stelt samen met een aantal andere landen harde eisen om dit noodfonds in te zetten. Het gebrek aan solidariteit kan de EU op het spel zetten, waarschuwde daarop de Franse president Emmanuel Macron.

“Italië is een drama. Dat land ligt in puin. De eerste boodschap zou wat mij betreft zou zijn: wij gaan jullie helpen”, zei Segers in het televisieprogramma Op1. Die lijkt zich daarmee te keren tegen de harde lijn van het kabinet. Ook D66 hekelt de Nederlandse opstelling. “Nederland is rijk geworden van de EU. Nu in heel Europa banen en inkomens op het spel staan door de #coronacrisis mogen we onze vrienden niet laten stikken. Alleen samen redden we ons hieruit”, twitterde D66-leider Rob Jetten eind vorige week.