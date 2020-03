Tientallen coronaboetes in Den Haag en omstreken

Enkele tientallen mensen hebben de afgelopen dagen in Den Haag en omgeving een boete gekregen omdat ze zich niet aan de maatregelen tegen het coronavirus hielden. Ze waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand. Het precieze aantal boetes is niet bekend, maar het zijn er “tussen de dertig en de vijftig”, zegt een woordvoerster van de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Het ging om bekeuringen tot 400 euro.

Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden zijn er nog steeds groepen die zich “onverantwoord” gedragen, bijvoorbeeld door met te veel mensen te dicht bij elkaar te gaan staan. Meerdere ondernemers moesten hun werk meteen neerleggen. “Het blijft nodig mensen te wijzen op de onaanvaardbare gevolgen van hun gedrag en, als dat niet helpt, hen daarvoor te bestraffen.”

Onder de Veiligheidsregio Haaglanden valt niet alleen Den Haag zelf, maar ook steden als Zoetermeer en Delft.