Uitreiking journalistieke prijs Tegel afgelast

Door de coronamaatregelen is de uitreiking van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse journalistiek geschrapt. De Tegels zouden op 8 juni worden uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg, maar dat gaat niet door als gevolg van het overheidsbeleid tegen het coronavirus. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

De organisatoren schrijven: “vanwege de coronacrisis en de bijbehorende beperkingen zijn we niet in staat de voorbereidingen te treffen die nodig zijn, nog afgezien van de onzekerheid over de situatie op het tijdstip van de geplande uitreiking.”

De Tegels gaan onder meer naar de beste verslaggeving, het beste interview en het beste regionale en lokale nieuws. Vorig jaar vielen onder anderen techjournalist Daniƫl Verlaan van RTL Nieuws, Midden Oosten-correspondent Ana van Es van de Volkskrant, Ghassan Dahhan van Trouw en Milena Holdert van Nieuwsuur in de prijzen.