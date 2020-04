Boek over Nouri direct op nummer 1 van Bestsellerlijst

Het boek ‘Abdelhak Nouri: een onvervulde droom’ van Khalid Kasem heeft een week nadat het is verschenen de koppositie behaald van de Bestseller top 10. Het verhaal over Nouri wist de dominantie van schrijfster Lucinda Riley in de boekenlijst te doorbreken.

Auteur Kasem volgde, als vertrouwenspersoon en belangenbehartiger, de familie en vrienden van dichtbij. “Het is het verhaal van Abdelhak als voetballer en als mens, en tevens een verhaal over het ongeluk en de nasleep ervan, over de band met Ajax, over verdriet, hoop, geloof en verbinding in tijden van tegenslag”, aldus uitgeverij Lebowski.

Ajacied Nouri zakte op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Niet veel later werd duidelijk dat hij een hartstilstand heeft gehad met ernstige hersenschade tot gevolg.

Onder anderen Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Frenkie de Jong komen in het boek aan het woord. Zij waren vorige week ook aanwezig bij een speciale avond van De Wereld Draait Door, die in het teken stond van Nouri.