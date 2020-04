Grote kans op eerste lokale warme dag van het jaar in weekend

De kans is groot dat het dit weekend de eerste lokaal warme dag van het jaar wordt. Volgens Weeronline kan het in het zuiden en zuidoosten van het land voor het eerst dit jaar 20 graden worden.

Tot en met vrijdag is het nog vrij koud, maar in het weekend draait de wind naar het zuiden tot zuidoosten en kan het zaterdag in zuiden van Nederland lokaal al 15 graden worden. In de rest van het land wordt het 12 tot 14 graden, en in het noordwesten en op de Wadden blijft de temperatuur steken op 10 tot 11 graden.

Zondag kan het op de Wadden en in het noordwesten 14 tot 15 graden worden en elders 16 tot 19 graden. In het zuiden en zuidoosten kan voor het eerst dit jaar een lokale warme dag worden genoteerd met 20 graden of meer. Weeronline schat deze kans woensdag in op 70 procent voor het zuiden. De kans op een officiƫle warme dag, waarop het 20 graden of meer is in De Bilt, ligt momenteel op 30 procent.

Afgelopen weekend was het op de Nederlandse stranden opvallend rustig vanwege het gure weer en omdat mensen de oproep ter harte hadden genomen zich te houden aan de richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Staatsbosbeheer concludeerde dat het in bos en natuur wel wat drukker was, maar dat iedereen zich aan de regels hield. Het weekend daarvoor was het beeld anders. Toen zochten veel Nederlanders door het fraaie lenteweer de stranden en bossen op en zagen gemeenten zich genoodzaakt maatregelen te treffen.