Afdelingen van Haags ziekenhuis Bronovo worden niet heropend

Gesloten afdelingen in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag zullen niet worden heropend. Van meerdere kanten werd daartoe opgeroepen, omdat steeds meer patiënten in Den Haag en omgeving het coronavirus blijken te hebben en voor hen steeds meer bedden nodig zijn. Heropening “verzwakt juist de ziekenhuiszorg” voor coronapatiënten op de intensive care, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Een paar weken geleden werden de operatiekamers van het Bronovo gesloten. De apparatuur en de mensen werden ingezet op een andere locatie. “Het is een groot misverstand dat het knelpunt bij het inrichten van zoveel mogelijk ic-capaciteit in de beschikbaarheid van gebouwen zit”, zegt Remkes.

In het Bronovo zijn meerdere koninklijke kinderen geboren, onder wie de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Het ziekenhuis moet uiterlijk 2024 helemaal dichtgaan.