Daling kankerdiagnoses, oorzaak vermoedelijk de coronacrisis

De afgelopen weken zijn er aanzienlijk minder nieuwe kankerdiagnoses gesteld. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de coronacrisis, waardoor huisartsbezoeken zijn uitgesteld, maar ook door vertraagde diagnostiek en de opgeschorte bevolkingsonderzoeken. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Dit jaar lag het aantal nieuwe diagnoses vanaf week 3 tot en met week 7 rond de 3500, maar daarna is een daling ingezet. In week 10 waren er ongeveer 2300 meldingen, met daarna weer een lichte stijging. Voor huidtumoren is de afname het grootst, maar in vrijwel alle kankersoorten is een afname van de meldingen te zien.

IKNL-voorzitter Thijs Merkx: “Het publiek voelt enige schroom om zich te melden met niet-acute klachten, vanwege corona. En huisartsen proberen zoveel mogelijk telefonisch af te doen. Maar een huidafwijking moet je zien en voelen, een prostaattumor kan je niet telefonisch vaststellen. Daarnaast heeft het RIVM alle bevolkingsonderzoeken stilgelegd. Dat is begrijpelijk, want neem alleen al een mammografie: daarbij kan je geen 1,5 meter afstand houden. Maar het gevolg van dit alles is wel dat tumoren in een later stadium zullen worden vastgesteld. Daar zullen we nog 5 of 10 jaar de gevolgen van merken.”

Merkx roept, samen met voorzitter Iris Nagtegaal van Palga (de landelijke pathologieregistratie) op om ná de coronacrisis samen met alle partijen te kijken hoe “we de mogelijk uitgestelde zorg oppakken binnen de capaciteit die er de komende tijd beschikbaar is”.

Het IKNL haalt de daling uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase Palga.

KWF Kankerbestrijding spreekt van een “zorgelijke situatie waarvan we ook niet eens weten hoe lang die gaat duren”. Een woordvoerder benadrukt wel dat alle urgente behandelingen en ingrepen doorgaan. Dat zei eerder deze week ook voorzitter Haiko Bloemendal van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). “Waar mogelijk en indien dit de prognose van de patiënten niet negatief beïnvloedt, wordt zorg tijdelijk uitgesteld.”