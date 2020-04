Hier kijk je online en vaak gratis de beste films, docu’s en series

Girls in Film (GIF) is hét online platform over films, series en vrouwen voor en achter de schermen. GIF verbindt vrouwelijke filmmakers, bieden hen een podium voor hun werk en zorgen dat ook jij ziet hoeveel moois er gemaakt wordt. In de maand april zijn wij, Vivian Opsteegh en Nadine van Asbeck, gasthoofdredacteurs van Vrouw Nieuws. Zo zullen we onder andere vrouwelijke regisseurs interviewen, binge watch Netflix lijstjes maken en korte films tippen.

Om deze maand af te trappen, hebben we het internet afgestruind op zoek naar plekken waar je online (vaak gratis) films, docu’s, series en ander film vertier kan vinden. Zo vliegt de april-doet-wat-ie-wil-maar-we-zitten-ook-in-quarantaine-maand voorbij.

Dagelijkse film shot

Waar het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam normaal gesproken één keer per jaar een overvloed aan documentaires toont, is het nu de go-to plek voor je dagelijkse film shot. Je kan online zo’n 300 docu’s gratis bekijken, waaronder de indrukwekkende Angels on Diamond Street, over een soepkeuken in een kerk in North Philadelphia waar een illegaal Mexicaans gezin toevlucht zoekt. Of de iconische Zij gelooft in mij over de jonge jaren van André Hazes.

Net uit de bios, nu al thuis te zien

Baal jij ook zo dat je wekelijkse film uitje door de impact van het coronavirus voorlopig van de baan is? Geen paniek, er zijn genoeg alternatieven waardoor je de nieuwste arthouse films gewoon vanaf je bank kan bekijken. Zo heb je het online filmtheater Picl, waar je premiere films kan kopen (8.50 euro) of huren (4.50 euro). En kan je bij Cine Member (9.99 euro) onbeperkt naar de mooiste prijswinnende arthouse films kan kijken, of ook gewoon films, die net uit de bioscoop zijn, per stuk huren.

Feelgood docu’s

We zijn natuurlijk allemaal continue bezig met alles wat er in de wereld speelt; dat is veel en heftig. Daarom heeft 2Doc een aantal feelgood films online gezet die je gratis kan kijken. Dus sla je computer iets eerder dicht, gooi de kinderen vroeg onder de wol en zet een van deze heerlijke docu’s op. Met als absolute aanrader Cheek to Cheek van Bo van der Meer en Malou Wagenmaker.

Door BN’ers getipt

En als je dacht ‘zoveel films, hier heb ik anderhalf jaar quarantaine voor nodig’ dan heeft Cinetree het perfecte filmaanbod voor jou. Cinetree, en een aantal bekende acteurs, makers en journalisten, zoeken elke maand zo’n 15 films uit die je exclusief bij Cinetree kan kijken. Zo moet je volgens Thomas Acda Volver kijken en vindt Gaite Jansen The Florida Project geweldig. Tot 6 april zelfs helemaal gratis, dus goooooo.

Leer zelf films maken

Om tijdens deze semi-lockdown je niet alleen van genoeg kijkplezier te voorzien, kan je bij De Thuisblijf Gids ook heel veel over het filmvak leren. Zo tippen ze je onder andere waar je online scenario schrijflessen kan volgen, wie de beste toneellessen geeft of waar je zelf films maken kan leren. Zo ben je voor je het weet de nieuwe Monique van de Ven of Sacha Polak.