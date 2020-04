Laptops voor 6800 leerlingen om thuis de lessen te volgen

Ruim 6800 leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s kunnen thuis les gaan volgen dankzij de aanschaf van extra laptops door Sivon. Deze coöperatie van en voor schoolbesturen was door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om laptops te kopen voor leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en daardoor lessen missen. Deze week ontvangen de eerste scholen hun laptops.

Voor sommige leerlingen en studenten is onderwijs op afstand een probleem omdat ze bijvoorbeeld geen computer thuis hebben, of die moeten delen met broertjes en zusjes. Het ministerie komt daarvoor met 2,5 miljoen euro over de brug. Sivon is gevraagd om de laptops aan te schaffen en te verspreiden over de scholen. In totaal hebben 145 schoolbesturen al laptops aangevraagd. De eerste zijn deze week op de scholen bezorgd.

Lesanke van Beek, directeur van basisschool De Caleidoscoop in Ede is, zegt in een reactie: “Door deze extra laptops kunnen leerlingen niet alleen thuis aan de slag met de lesstof, maar blijven zij ook in contact met leraren. Dat is in deze tijd van digitaal lesgeven heel belangrijk voor leerlingen.”