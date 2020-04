Regels voor vrachtwagenchauffeurs langer versoepeld

De regels voor vrachtwagenchauffeurs worden langer verruimd om de aanvoer van de belangrijkste goederen in de coronacrisis zo goed mogelijk te regelen. De zogenoemde rij- en rusttijden blijven zeker tot 1 juni van dit jaar versoepeld, waardoor chauffeurs langere dagen mogen maken en wat minder rust hoeven te nemen.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). “Onze chauffeurs zijn in deze moeilijke tijden onmisbaar”, zegt de bewindsvrouw. “We moeten zorgen dat de bevoorrading van bijvoorbeeld onze supermarkten en apotheken goed op gang blijft.”

Vrachtwagenchauffeurs mogen sinds kort niet negen maar maximaal elf uur de weg op. In een week tijd mag een vrachtwagenchauffeur 60 uur rijden, in plaats van 56. De tweewekelijkse rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur. Daarnaast mogen chauffeurs zeven dagen rijden tussen rustperiodes in plaats van zes dagen.

Deze maatregelen gaan onder meer op voor chauffeurs die landbouwproducten, voedsel en levensmiddelen vervoeren. Ook gelden ze voor het vervoeren van medicijnen, medische hulpmiddelen, reinigingsmiddelen en afval.

In eerste instantie waren de regels tot 6 april versoepeld.