Rutte: 14 dagen thuisquarantaine Nederlanders na terugkeer

Nederlanders die met het vliegtuig terugkeren uit de Verenigde Staten wordt verzocht veertien dagen thuis te blijven om te voorkomen dat ze mogelijk mensen met het coronavirus besmetten in Nederland. Ook mensen die terugkeren met een door het ministerie van Buitenlandse Zaken geregelde repatriëringsvlucht wordt gevraagd voortaan uit voorzorg eerst veertien dagen thuis te blijven. Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt na crisisberaad over de coronapandemie.

Vooral in New York maar ook in andere delen van de VS is de uitbraak van het nieuwe coronavirus enorm.