TU Delft en FIOD gaan samenwerken in strijd tegen cybercriminelen

De fiscale opsporingsdienst FIOD schakelt de hulp in van studenten en onderzoekers van de TU Delft om cybercriminaliteit aan te pakken. Dat melden Terry Hartsinck van de FIOD en Rolf van Wegberg van de universiteit aan dagblad Trouw. De twee organisaties hebben een overeenkomst voor twee jaar getekend.

De universiteit moet vooral de kennis van de FIOD over cybercriminaliteit vergroten. “Wij zijn met name bezig met het vinden van die ene crimineel of criminele organisatie”, zegt Hartsinck, teamleider van het Financial Advanced Cyber Team. “Het is de bedoeling dat de studenten de tijd hebben om dieper op de materie in te gaan, zodat we beter weten wat de structurele ontwikkelingen zijn en hoe criminelen technieken misbruiken.”

Volgens Van Wegberg, die vanuit de universiteit het project met de FIOD leidt, komt de onafhankelijkheid van het wetenschappelijke onderzoek niet in gevaar door de samenwerking. “De studenten werken niet mee aan opsporingsonderzoeken. Ze doen onderzoek volgens wetenschappelijke methoden, waar de FIOD toevallig ook wat aan heeft. Zo snijdt het mes aan twee kanten.” Van Wegberg benadrukt dan ook dat het voor hen van belang is dat het onderzoek leidt tot publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.