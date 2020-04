In de spotlight: initiatiefnemer Girls in Film (GIF) Vivian Opsteegh

Als kind wilde Vivian Opsteegh zakenvrouw van het jaar worden, geïnspireerd door Sylvia Toth die ze op televisie had gezien. Inmiddels werkt ze al ruim 20 jaar in de digitale media en heeft ze in 2016 het platform Girls in Film opgericht. Haar drive in het leven is allang niet meer om zakenvrouw van het jaar te worden, maar wel om binnen digitale media gave dingen te doen en te blijven groeien. “Ik heb niet veel last gehad van het glazen plafond. Daar ben ik doorheen geramd.”

Ze begon bij een bureau dat websites ontwikkelde en is vervolgens bij MTV Networks gaan werken. Daarna is ze managing director geworden van een social media bureau, een van de eerste en grootste in Nederland. “Ik ben nooit eigen ondernemer geweest, zoals Sylvia Toth, maar het is me wel gelukt om carrière te maken en mooie functies te bekleden. Toen ik bij dat bureau werkte, hadden we een talent development programma. Ik zat in de jury. Het viel me op dat de mannen zichzelf nonchalant presenteerden met een hand in hun broekzak en dat vrouwen aan het worstelen waren om zichzelf te presenteren. Ze kwamen niet uit hun woorden en vielen al snel af.”

Vivian realiseerde zich toen: wij zitten hier met een aantal vrouwen die topfuncties bekleden. Veel van ons hebben mannelijke eigenschappen, zoals flink wat haren op de tanden, geen angst hebben om iets te zeggen of mensen van repliek te dienen. “Toen viel ineens het kwartje: vrouwen hebben gewoon hulp nodig. De meeste vrouwen hebben niet die karaktereigenschappen die ik wel heb. En dat zou eigenlijk ook niet nodig moeten zijn om door te kunnen groeien, carrière te maken en om succesvol te zijn.”

Meer dan alleen geld verdienen en hard werken

Ze was zelf in die tijd net de veertig gepasseerd en dat was voor haar een moment dat ze meer wilde dan alleen geld verdienen en hard werken. “Ik wilde jonge vrouwen een duwtje in de rug geven en support bieden, zodat ze wat zelfverzekerder zouden worden. Nu ben ik niet heel activistisch van aard en ben ik ook niet het type om op de barricades te gaan staan. Dat past niet bij mij. Ik vind dat vrouwen hele mooie dingen doen en veel talenten hebben en dat wil ik laten zien. Ik wilde hiervoor een podium bieden. Ik kwam in contact met Rachel van Bommel, de producent van Millstreet Films. Zij heeft onder andere de film Soof gemaakt en focust zich in haar werk op vrouwelijke makers.”

Samen met Rachel is Vivian Girls in Film gestart, een digitaal platform waarbij het verhaal achter al die mooie producties die door vrouwen gemaakt worden, wordt verteld. “We wilden het platform ook gebruiken om nieuw talent onder de aandacht te brengen.” Na enige tijd kwamen ze erachter dat het businessmodel zoals ze het hadden neergezet, niet klopte. Er was een andere vorm nodig. Vivian heeft een doorstart gemaakt, samen met Nadine van Asbeck, die al werkzaam was voor Girls in Film en hen hielp met content.

Girls in Film richt zich niet langer alleen op films en verhalen, maar ook op entertainment, tips, het verbinden van mensen en het organiseren van bijeenkomsten, zoals met vrouwelijke regisseurs. “We noemen het nog een platform, maar we willen meer naar een community toe, waarbij vrouwen elkaar ook helpen aan werk. Ons doel is wel om een groter publiek aan te spreken. Commercieel bezig zijn wordt vaak een beetje als vies gezien, maar ik vind het juist belangrijk. Daarom geven we ook breed toegankelijke tips over de leukste Nederlandstalige series op Netflix, maar dan wel met een vrouwelijke hoofdrol of gemaakt door een vrouw.”

Inmiddels werkt Vivian als General Manager Films & Content EMEA bij Media Monks en doet ze alles rondom digitale communicatie voor merken. “Ik ben verantwoordelijk voor de productie van films en content voor merken. We produceren content en commercials voor alle platforms en soms bedenken we ze ook zelf. We hebben ook eigen studio’s, waarin we commerciële films maken. Dit werk is meer dan fulltime, dus ik ben blij dat Nadine er is.”

Diversiteit

Er wordt steeds bewuster omgegaan met diversiteit, aldus Vivian, en dat vindt ze mooi om te zien. Toch zijn we er nog lang niet. “Wij werken veel met regisseurs en als ik binnen mijn team vraag om een lijstje met regisseurs, kunnen ze heel makkelijk mannelijke regisseurs opnoemen. Waar zijn de vrouwen zeg ik dan. Doe je best maar. Ik wil dat er sowieso een vrouw tussen zit als we regisseurs voorstellen. Hier is nu zoveel aandacht voor en dit is ook het moment voor meer diversiteit”

Ze ziet nog steeds veel jonge vrouwen die last hebben van perfectionisme en die toch een stuk onzekerheid met zich meedragen. Ook binnen haar eigen team werkt ze met veel jonge vrouwen, die tijdens vergaderingen niets zeggen. “Ze zeggen niks, omdat ze denken dat ze niets toevoegen. Ik zeg dan: je zorgt er maar voor dat je bij iedere meeting iets zegt, zodat mensen je zien. Dit zijn toch van die typische vrouwendingen. We hebben mannen en vrouwen nodig om iets succesvol te maken, op alle vlakken. Vrouwen mogen meer gezien worden en hun mond opentrekken.”

Er wordt volgens Vivian vaak gezegd dat er te weinig films door vrouwen worden gemaakt. “Dat is gewoon bullshit. Je moet gewoon wat beter je best doen en op zoek gaan. Ze zijn er namelijk wel. Op dit vlak is er nog veel verbetering nodig. Kijk naar een Reese Witherspoon, die gewoon haar eigen productiemaatschappij is gestart. Dat is fantastisch. Of Halina Reijn en Carice van Houten, die ook het heft in eigen handen nemen. Zo begint het wel. Maar liever zou je willen dat de grote Hollywood studio’s ook die kant opgaan. De hele filmwereld is nog heel traditioneel.”

Andere manier van content maken

In haar huidige werk zijn er vaak gigantische budgetten om films en commercials te maken, maar in de filmindustrie is het altijd vechten voor elke duizend euro. “Ik zou nog meer willen kijken hoe je die twee werelden kunt verbinden. Er zijn best regisseurs, die ook commercieel werk maken. Daar leren ze van en kunnen ze een goede boterham mee verdienen. Maar er mag nog meer verbinding komen. Ook zou ik het mooi vinden als merken wat meer storytelling zouden doen. Dat ze meer het filmische aspect in hun verhalen meenemen. Dat gebeurt al langzaamaan meer, want er wordt van ieder merk verwacht dat ze een grotere purpose hebben. Consumenten willen dat bedrijven transparanter zijn en zich inzetten voor een beter wereld. Dat moet je naar buiten dragen, maar niet alleen door een dure reclame de wereld in te slingeren. Ik geloof dat merken een andere manier van content moeten maken.”

Wat wil ze de volgende generaties meegeven? “Ik heb altijd veel met jonge mensen gewerkt en dat doe ik nu ook. Ik vind het belangrijk dat ze doen wat goed voelt. Ik zie veel jonge mensen die het idee hebben dat ze hun leven uitgestippeld moeten hebben. Dan vertel ik ze mijn eigen pad en dat ik nooit geweten heb wat ik over drie jaar ga doen. Dat weet ik nog steeds niet. Ik doe gewoon wat goed voelt en laat de dingen op mijn pad komen. Een open mind houden, dat is het belangrijkste, dan sta je op een positieve manier in het leven.”