Minister Kaag belt met Philips en de VS over beademingsapparaten

Het kabinet praat met Philips over de levering van beademingsapparaten uit de Verenigde Staten. Die komt mogelijk in het geding omdat president Donald Trump een oorlogswet uit 1950 heeft afgestoft waardoor hij dit soort apparatuur binnen de VS kan houden.

Philips gaf eerder aan zich zorgen te maken hierover. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bij Philips honderden beademingsapparaten besteld die nodig zijn voor coronapatiĆ«nten. “Wij gaan in gesprek met Philips en ik bel de Amerikanen”, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

Zij wil in eerste instantie kijken “hoe de wet in werking zal treden”, maar uiteindelijk is het in “een verweven internationale economie” belangrijk dat de juiste apparatuur en onderdelen gewoon geleverd kunnen worden. “We moeten even ontcijferen wat de impact zal zijn voor Philips in het bijzonder en natuurlijk voor Nederland”, zegt de bewindsvrouw. “Maar uiteindelijk willen we dat Nederland goed verzorgd is.”

Kaag begrijpt ook dat “Amerika en alle andere landen naar hun eigen bevolking kijken”, maar het blijft volgens haar belangrijk dat landen vooral samenwerken. Nu is medische apparatuur bijvoorbeeld hard nodig, maar als de crisis langer aanhoudt, moeten ook andere goederen op de juiste plek kunnen komen.

Dat betekent ook dat Nederland spullen exporteert die weer van belang zijn voor de Amerikanen. “Mogelijkerwijs” zorgt dit ervoor dat Kaag wat achter de hand heeft voor de onderhandelingen met haar Amerikaanse collega.