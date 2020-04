NOS laat Koningsdag niet zomaar voorbijgaan

De officiële viering van Koningsdag in Maastricht is dan wel afgelast vanwege de corona-uitbraak, maar de NOS wil de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april niet zomaar voorbij laten gaan.

De omroep zendt aan het begin van de middag een special uit met hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen. Vanaf de eerste, in 2014, in De Rijp en Amstelveen, via de edities in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen, tot de laatste, vorig jaar in Amersfoort. “We zien het karakter van de feestelijkheden in de loop der jaren veranderen en we zien de rol van de prinsessen groter worden”, aldus de NOS.

Aansluitend volgt een herhaling van ‘Het huis van De Koning’ uit 2017, het jaar dat Willem-Alexander vijftig werd. Het programma gaat over hoe het ‘gewone’ leven in Nederland zich de afgelopen vijf decennia heeft ontwikkeld. Door Ronald Giphart geschreven scènes over het leven van de fictieve familie De Koning worden afgewisseld met interviews met elf bekende Nederlanders, onder wie Irene Moors, Aron Winter, Sacha de Boer en Wilfred Genee, die net als de koning zijn geboren in 1967.