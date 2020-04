Staatssecretaris spreekt digitaal met honderden toeslagenouders

Ook tijdens de coronacrisis moet de toeslagenaffaire worden afgehandeld. Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen wilde eigenlijk zo veel mogelijk gedupeerde ouders persoonlijk spreken, maar door de voorschriften van het kabinet kan dat niet. Via zogenoemde webinars bereikte ze afgelopen week wel 1250 ouders.

Dat laat het ministerie van Financiën weten. Tot nu toe zijn er twee webinars gehouden, voor de komende weken staan er nog drie gepland. Op die manier geeft Van Huffelen uitleg over bijvoorbeeld de compensatie voor ouders die onterecht als fraudeur zijn bestempeld in de jacht op fraude met kinderopvangtoeslag. Gedupeerden hebben vooral behoefte aan meer duidelijkheid: er kwamen via de webinars zo’n achthonderd vragen binnen.

Driehonderd mensen hebben aangegeven een-op-een contact te willen met de bewindsvrouw. Ze probeert wekelijks enkele gedupeerden zelf te spreken. Dat gebeurt nu ook digitaal.

Ouders kunnen zelf ook aangeven of ze gebeld willen worden door het zogenoemde Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag.

Dat serviceteam is telefonisch ook te bereiken, zo werd besloten na grote problemen met de Belastingtelefoon. Ouders die vermoeden ook gedupeerd te zijn, kunnen bij een specifiek telefoonnummer terecht. Het ministerie zegt desgevraagd dat dit nummer tachtig tot honderd keer per dag wordt gebeld.

Van Huffelen volgde in januari staatssecretaris Menno Snel op, die aftrad wegens de slepende toeslagenkwestie. Vele honderden ouders werden de dupe van een keiharde fraudejacht door de afdeling toeslagen van de Belastingdienst en kwamen hierdoor in grote financiële problemen. Van Huffelen is verantwoordelijk voor het afhandelen van de affaire, waarvoor onder de afdeling Toeslagen zelfs een crisisorganisatie is opgericht.