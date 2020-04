Nieuw onderzoek lichaamsbeeld: doe je mee?

Rare timing om nu een nieuw onderzoek te starten? We waren er al even mee bezig, aldus Liesbeth Woertman en Femke van de Brink. Liesbeth wilde graag als afsluiting van haar academische carrière nog een keer een groot onderzoek naar het lichaamsbeeld van mannen en vrouwen in Nederland vanaf 16 jaar.

In 2007 heeft zij meegewerkt aan de documentaire ‘Beperkt Houdbaar’ en daarvoor een vragenlijst ontwikkeld die zij posten op de website Beperkt Houdbaar. Uiteindelijk hebben ruim 40.000 mensen deze vragenlijst ingevuld en dat leverde een schat aan informatie op. Een van de belangrijkste conclusies was toen dat Nederlanders behoorlijk tevreden waren met hun uiterlijk. Mannen meer dan vrouwen. Meisjes waren het meest ontevreden maar vanaf 25 jaar werden vrouwen positiever over hun uiterlijk om vanaf 50 jaar weer ietsje naar beneden te gaan en vanaf 65 jaar waren vrouwen weer positiever.

Opvallend ander onderzoeksresultaat was ook dat het feitelijke gewicht er niet zoveel toe deed maar dat het veel meer gaat om de perceptie, de manier waarop we ons lichaam waarnemen.

Nu willen zij graag nieuwe data verzamelen om te zien of de druk op het uiterlijk inderdaad is toegenomen en of de ontevredenheid over het lichaam is veranderd. In de media is heel veel aandacht voor het uiterlijk en het lijkt alsof we massaal aan de botox en fillers zijn gegaan, maar is dat wel zo? Of zijn we toch de schoonheid van imperfectie gaan omarmen?

Doe mee aan het onderzoek: Onderzoek Lichaamsbeeld