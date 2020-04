Rustig op recreatiegebieden na oproep thuis te blijven

Nederland lijkt vooralsnog volop gehoor te geven aan het dringende advies, in het kader van de coronamaatregelen, zo veel mogelijk thuis te blijven. Diverse regio’s en betrokken instanties gaven zaterdag halverwege de dag aan dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer.

Op diverse plekken zijn maatregelen genomen om publiek te weren. De gemeente Den Haag plaatste zaterdagochtend tientallen borden door de stad met de boodschap: ‘Blijf thuis’. Het populaire Zandvoort sloot de toegangswegen af voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. “Het is rustig en wij verwachten dat het zo blijft”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Ook in de kustregio hoger in Noord-Holland, van Castricum tot aan Texel, is het tot dusver rustig gebleven, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Op grote plassen als Rhederlaag, Bussloo en de stranden bij meren op de Veluwe gaat het er volgens een woordvoerder ook rustig aan toe. “De mensen die er zijn houden zich aan de regels”.

Staatsbosbeheer ziet wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar ook daar gaat het goed. “Mensen houden zich goed aan de regels”, aldus een woordvoerder. “Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft.”

Natuurmonumenten beaamt dat, maar zegt dat er soms wielrenners en mountainbikers zijn die zich niet aan de regels houden, door bijvoorbeeld niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand te bewaren. “Die worden daarop aangesproken”, zegt een woordvoerster. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt zij. “Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen morgen hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.”