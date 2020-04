Vliegtuig kapot, repatrianten vanuit Suriname gestrand

Rond de 200 mensen die vrijdag vanuit Suriname naar Nederland teruggebracht zouden worden, zijn gestrand. Het door de overheid ingehuurde vliegtuig van TUI bleek een mankement te hebben. Alle passagiers zijn in twee hotels in Paramaribo ondergebracht. Dat heeft Jerry Slijngaard, voorzitter van het Covid-19 managementteam, zaterdag bevestigd aan het ANP.

De gestrande passagiers mogen de hotels niet verlaten, ze zijn formeel in quarantaine, zo hebben de Surinaamse autoriteiten besloten. Volgens Slijngaard was dit nodig omdat de groep Nederlanders samen met reizigers uit buurland Guyana in 1 ruimte zijn geweest.

De bedoeling is dat het TUI-toestel via Aruba naar Nederland vliegt zodat daar gestrande mensen mee terug kunnen naar Nederland. Ook enkele vakantiegangers die op Aruba wonen en in Suriname gestrand waren, behoren tot de groep van passagiers.

Zaterdagavond maakte TUI bekend dat de gestrande reizigers zondagavond alsnog op het vliegtuig kunnen stappen. De passagiers die naar Nederland terugreizen, hebben 900 euro betaald. De Nederlandse overheid heeft een speciale regeling gemaakt voor het terugbrengen van gestrande landgenoten. Dit is een gezamenlijk initiatief van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de overheid.