‘Geen militaire acties tegen Venezuela vanaf Curaçao ’

De regering van Curaçao heeft zondag verklaard de aangekondigde anti-drugsoperaties van de Verenigde Staten in het Caribisch gebied te ondersteunen, maar benadrukt “dat het niet zal toestaan dat haar grondgebied gebruikt wordt voor militaire acties tegen Venezuela”. Op woensdag 1 april maakte VS bekend meer marineschepen naar het Caribisch gebied te sturen om te voorkomen dat drugskartels profiteren van de coronapandemie en meer narcotica smokkelen, daarbij heeft het vooral aandacht voor het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro.

Washington wil al langer Maduro en veertien andere hooggeplaatste functionarissen oppakken wegens “narcoterrorisme”. Sommige media in de regio vrezen echter dat Amerika onder het mom van anti-drugsoperaties een aanval op Venezuela voorbereid. In haar verklaring stelt de Curaçaose regering “er baat bij te hebben dat de georganiseerde misdaad wordt aangepakt”. Voor anti-drugsvluchten in Zuid-Amerika maakt Amerika al heel lang gebruikt van een basis op Curaçao, maar die mag wat Willemstad betreft dus niet voor andere, militaire doeleinden worden gebruikt.

Sinds dit weekend zijn veel militairen aanwezig in de straten van Curaçao. De regering zegt dat daarbij geen samenhang is met de Amerikaanse anti-drugsoperatie. De militairen worden op Curaçao ingezet op de kust- en grensbewaking om de mogelijke instroom van ongedocumenteerde Venezolaanse migranten tegen te houden.