Repatriëring Nederlanders uit Australië begonnen

KLM begint zondag met de repatriëring van een groep van 2000 Nederlanders vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.

Om 7.40 uur Nederlandse tijd (15.40 uur in Sydney) vliegt een groep van bijna 300 Nederlanders via Kuala Lumpur terug naar Schiphol met een speciale KLM-vlucht. Het is namelijk voor het eerst in 20 jaar dat er weer een KLM-vliegtuig vanaf Sydney Airport opstijgt. KLM verwacht dat deze vlucht KL0828 maandag om 6.00 uur Nederlandse tijd op Schiphol aankomt.

KLM haalt tot en met 10 april bijna 2000 Nederlanders terug uit Australië en Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste groep van 300 passagiers uit Australië arriveert zondag voor 6.00 uur op Schiphol met vlucht KL0812, deze passagiers zijn eerst met KLM-partner Malaysia Airlines van Sydney naar Kuala Lumpur gevlogen.

KLM noemt de repatriëringsvluchten vanuit Australië extra speciaal. Sinds december 1950 vloog KLM vijftig jaar lang heen en weer naar Sydney, totdat de samenwerking met Malaysia Airlines werd uitgebreid. Sindsdien neemt KLM het traject tot Kuala Lumpur voor haar rekening.

De laatste weken heeft KLM vanwege het coronavirus al tienduizenden reizigers uit de hele wereld terug naar Nederland gebracht.