Rustige ochtend in natuurgebieden

Zondagochtend is het rustig geweest in de meeste natuurgebieden in Nederland. Volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lijken mensen zich net als zaterdag aan de voorschriften van de regering te houden en bewaren afstand in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

“Mensen houden zich aan de oproep. Er zijn wel bezoekers, maar vooral wandelaars en fietsers. Er staan weinig auto’s op de parkeerplaatsen”, aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. Ook in de gebieden van Staatsbosbeheer is het vooralsnog rustig. “Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven, want de piek ligt meestal net na lunchtijd. Maar het is nu nog rustig”, zei de woordvoerder.

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven en als je naar buiten gaat dat in je eigen omgeving te doen. Ook moeten mensen een afstand van anderhalve meter bewaren.